Diretta Roma-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Roma ospita il Verona in casa per il 23° turno di Serie A. I giallorossi cercano tre punti preziosi in chiave Champions per dimenticare il passo falso a Salisburgo in Europa League e hanno vinto, senza subire gol, le ultime tre gare di campionato giocate all'Olimpico. Il Verona viene dalla vittoria casalinga di misura contro la Salernitana ed è terzultima in classifica con 17 punti.