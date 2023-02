Doppio Immobile, la Lazio sbanca Salerno. Cabral salva la Fiorentina nel finale

TORINO - Ci pensa Ciro Immobile a regalare alla Lazio tre punti nel match in trasferta sul campo della Salernitana. Una doppietta (tutta nella ripresa) del centravanti biancoceleste al 60' ha permesso alla squadra di Sarri di imporsi 2-0 all'Arechi, due reti che gli permettono di scavalcare Hamrin e diventare da solo l'ottavo marcatore più prolifico della storia del campionato italiano, a quota 191. Prima un gol da rapace dell'area di rigore su passaggio preciso di Marusic, poi un calcio di rigore da lui conquistato e realizzato con freddezza. Quel che basta alla Lazio per tornare a una vittoria in Serie A che mancava dal 24 gennaio, il 4-0 con il Milan. Nel finale Luis Alberto fallisce un altro calcio di rigore, che si era procurato il neo-entrato Cancellieri.

L'Empoli batte la Fiorentina in trasferta

A Firenze la Fiorentina fa la partita nei primi 20 minuti, provandoci con Mandragora e Saponara, ma le conclusioni terminano fuori dallo specchio. A ridosso della mezz'ora, però, al primo tiro è l'Empoli che passa in vantaggio: dopo un'ingenuità di Amrabat in uscita dal basso, Baldanzi prende il pallone e serve Caputo, che la passa subito a Cambiaghi, autore della rete dell'1-0. La squadra di Italiano trova il pareggio con Barak, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Gonzalez nell'azione. Tolto dal Var anche il potenziale 2-0 dell'Empoli con Caputo, scovato in posizione irregolare. Nella ripresa la Fiorentina riparte forte e sfiora il pareggio per due volte con Martinez Quarta (super Vicario sulla seconda), mentre l'Empoli per poco non ripete il copione del primo tempo con una conclusione di Luperto. All'86' i viola riescono infine a trovare il pareggio con Cabral, che di testa mette in porta un cross di Dodò prolungato dalla traversa.