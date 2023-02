Plusvalenze, Abodi a sorpresa: "Serve l'autoregolamentazione"

Il tema plusvalenze è stato trattato nuovamente da Andrea Abodi. Il ministro dello Sport, in occasione di una visita a L'Aquila per una serie di incontri, è tornato sull'argomento che nell'ultimo periodo sta riguardando principalmente la Juventus con i 15 punti di penalizzazione, dichiarando: "Sul tema in generale di una cattiva gestione di alcune società calcistiche, prima di tutto nel rispetto dell’autonomia, mi auguro che ci sia un’autoregolamentazione all’interno del sistema federale, tenendo conto anche di ciò che viene fatto a livello europeo".