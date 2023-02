Tiri da fuori e colpi di testa in via d'estinzione: i gol in Serie A

La castagna da fuori area? Scordatevela. La superiorità sul colpo di testa del centravanti? Osimhen, poi il vuoto. È il quadro della nostra Serie A, e di come probabilmente sta cambiando il gioco del calcio impattando sui numeri e sui gol. Guardando ad esempio il nostro campionato, la top 3 dei marcatori è formata da Victor Osimhen , Lautaro Martinez e Ademola Lookman , per un totale di 43 gol: di questi solo 8 sono stati messi a segno di testa e solo 3 da fuori area. La fotografia delle reti italiane? I bomber segnano quasi sempre nei sedici metri.

Victor Osimhen sta trascinando il Napoli verso il terzo scudetto della sua storia: la classifica marcatori parla chiaro e vede la punta nigeriana comandare con 18 gol all'attivo. Colpiscono due cose: la totale assenza di gol da fuori area e il suo primato aereo assoluto con le sue cinque reti. Dominatore dell'area e dell'aria, e con un riconoscimento in più da appuntarsi sul petto in attesa dello scudetto: nessun rigore.

Da fuori area non si tira (quasi) più: sorpresa Okereke

Nella top 10 dei marcatori del nostro campionato nessuno ha segnato più di due reti da fuori area: oltre ad Osimhen, anche Ciro Immobile è a quota zero dalla lunga distanza. Per scovare i migliori tiratori da fuori area, dobbiamo arrivare in 17esima posizione dove troviamo Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta con 6 gol totali di cui 3 da fuori, così come Lazar Samardzic dell'Udinese. E parliamo anche di punizioni. Per Origi e Marin 100% oltre i sedici metri, due gol su due. La punta più prolifica dalla lunga distanza? A sorpresa troviamo David Okereke, attaccante della Cremonese, con 5 gol totali di cui 3 da fuori area.