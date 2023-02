Diretta Lecce-Sassuolo ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Il Lecce si appresta ad ospitare il Sassuolo al Via del Mare nel match valevole per la 24esima giornata di Serie A. La squadra di Baroni, attualmente a 27 punti in classifica e ben lontana dalla zona retrocessione, vuole dare continuità alla bella vittoria della scorsa settimana in casa dell'Atalanta di Gasperini. Il Sassuolo, a -3 dai giallorossi, vuole invece rifarsi dopo la sconfitta interna contro l'infermabile Napoli di Spalletti, impegnato alle 18:00 contro l'Empoli. Baroni nella conferenza stampa della vigilia si è mostrato fiducioso dichiarando che "la squadra ha lavorato bene in settimana. Sappiamo dove intendiamo arrivare, e sappiamo come arrivarci, ma guardando sempre al presente".