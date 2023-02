Diretta Empoli-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Empoli-Napoli apre il 24° turno del campionato di Serie A. La formazione di Luciano Spalletti, dopo la vittoria in Champions League sul campo dell’Eintracht Francoforte, è impegnata in casa della squadra guidata da Paolo Zanetti. Il Napoli è primo in classifica con 62 punti e presenta il miglior attacco e la difesa meno battuta del torneo mentre l’Empoli viene da due pareggi e occupa la dodicesima posizione a quota 28. "Dovremo essere bravi a mettere in crisi la loro precisa geometria tattica e la loro compattezza, sanno stare benissimo in campo, hanno giocatori fortissimi. Dovremo essere bravi a metterci bene in testa l'importanza di questa partita” ha detto Spalletti nella conferenza della vigilia.