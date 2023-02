Diretta Bologna-Inter ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Al Dall'Ara l'Inter sarà ospite del Bologna nell'anticipo domenicale valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A. L'Inter scende in campo per consolidare il secondo posto, avendo solo tre punti di vantaggio sulle inseguitrici Milan e Roma. Con il Napoli oramai irraggiungibile, Inzaghi si concentrerà solo per assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Bene il Bologna di Thiago Motta, che ha fin qui ben figurato nel girone di ritorno. Dopo la sconfitta interna contro il Monza, gli emiliani si sono rifatti sul campo della Sampdoria e si trovano al 7° posto in classifica in compagnia della Juventus.