Diretta Milan-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan riceve l'Atalanta per il 24° turno di Serie A. I rossoneri vengono dalla vittoria in casa del Monza e condividono il terzo posto in classifica con la Roma a quota 44 mentre la formazione di Gasperini è reduce dalla sconfitta casalinga con il Lecce ed è sesta con 41 punti. "Il momento difficile non c'è più. Al di là della partita, il momento difficile non c'è più. Con l'Atalanta sarà una partita molto importante perché la classifica è molto corta, tra le squadre che vogliono arrivare in Champions. Mi aspetto una gara combattuta, di duelli" ha detto Stefano Pioli nella conferenza della vigilia.