Bologna-Inter 1-0: Orsolini gol. Napoli, mani sullo Scudetto

BOLOGNA - Altri punti persi, altra giornata che sorride al Napoli . L’ Inter cade al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta, che piazza la seconda vittoria di fila con il gol di Orsolini nell’ultimo quarto d’ora e regala a Spalletti un +18 che sa ormai di Scudetto. Gara subito ricca di emozioni, con il Bologna che trova tanto spazio tra le fila nerazzurre e si rende pericoloso prima con la rete annullata, per una posizione di fuorigioco, a Barrow, poi con la traversa colpita da Soriano . Gli uomini di Inzaghi però non ci stanno e provano ad aumentare i giri della propria manovra offensiva, con un tiro da fuori di Mkhitaryan - poco pericoloso per Skorupski - e il colpo di testa di Lautaro che, servito dal cross di Gosens , va a centimetri dal vantaggio interista nel finale di primo tempo.

Inter, che errore in difesa!

Match che resta in bilico, nel gioco così come nel parziale, e che nei secondi quarantacinque minuti riprende con ritmo e intensità similari alla prima parte di gara, con l'Inter che manovra bene le sue avanzate senza però riuscire a scardinare un Bologna molto ordinato e preciso nelle coperture difensive. Grandi manovre di Inzaghi che, a mezzora dalla fine prova a cambiare volto al suo undici, con gli ingressi di Barella, Dzeko e D'Ambrosio, per cercare di aumentare maggiormente spinta e concretezza offensiva. Sarà proprio l'attaccante bosniaco, al 70', ad andare vicino al gol grazie ad un altro cross dalla corsia di sinistra che l'ex Roma riceve e indirizza verso la porta, trovando ancora un attento Skorupski. È però il Bologna a trovare la rete del vantaggio, con l'errore in costruzione della difesa dell'Inter che favorisce il lancio perfetto di Schouten per Orsolini, controllo e destro imparabile per Onana. Assalti finali della formazione nerazzurra che deve però arrendersi ad un altro passo falso fuori casa dopo il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria. Tre punti d'oro, invece, per il Bologna, che può concretamente sognare l’Europa.