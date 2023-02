Serie A, Milan-Atalanta 2-0: Pioli batte Gasperini e aggancia l'Inter

Con un gol per tempo il Milan supera per 2-0 l' Atalanta a San Siro nel posticipo della 24ª giornata di Serie A e aggancia l' Inter al secondo posto in classifica con 47 punti, a -18 dal Napoli ma a +5 sulla Lazio quinta impegnata domani contro la Sampdoria . Secondo ko di fila, invece, per l'Atalanta che scivola ora a -6 dalla zona Champions League . Un Milan che sembra aver ritrovato la solidità perduta chiudendo la quarta partita consecutiva senza subire gol, tra campionato e Champions. Gara decisa nel primo tempo dall'autogol di Musso su splendido tiro da fuori di Theo Hernandez e dalla seconda rete consecutiva di Messias . Pioli può sorridere con il ritorno in campo di Maignan tra i pali e di Ibrahimovic che ha fatto il suo esordio stagionale dopo un lungo infortunio. Il 41enne bomber svedese mancava addirittura da 280 giorni, con l'ultima partita giocata il 22 maggio 2022 a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella gara che ha regalato al Milan lo Scudetto . Uniche note stonate le ammonizioni di Leao e Krunic , entrambi diffidati salteranno la prossima gara con la Fiorentina .

Le formazioni scelte da Pioli e Gasperini

Nelle file rossonere, Pioli ritrova tra i pali Maignan mentre conferma la fiducia al giovane Thiaw nell'ormai consueta difesa a tre con Kalulu e Tomori. Sulle fasce spazio a Messias e Theo Hernandez con Tonali e Krunic in mezzo al campo. In avanti Brahim Diaz e Leao alle spalle di Giroud con Ibrahimovic in panchina. Nell'Atalanta, Gasperini schiera un modulo analogo con Lookman ed Éderson sulla trequarti alle spalle del bomber emergente Højlund. Nonostante la pioggia e il freddo ancora un successo di pubblico a San Siro, con oltre 72 mila biglietti venduti. Tantissimi gli ospiti e i vip attesi stasera, nella giornata conclusiva della Milan Fashion Week. Special guest della serata Maye Musk - modella, dietista, imprenditrice e influencer, oltre che mamma di Elon Musk - e il tennista greco Stefanos Tsitsipas.

Sblocca il risultato l'autogol di Musso

Inizio di partita veemente del Milan, pericoloso subito nei primi minuti prima con una punizione dal limite di Tonali alta e poi con un sinistro da centro area di Guroud che termina sempre oltre la traversa. Possesso palla prolungato da parte del Milan, alla ricerca di un varco nella difesa bergamasca. I ragazzi di Gasperini si difendono bene e quando possono provano ad innescare la velocità di Lookman e Højlund per spaventare la retroguardia rossonera. Al 25' passa il Milan grazie ad uno splendido sinistro al volo da fuori area di Theo Hernandez che si infrange prima contro il palo e poi sulla schiena di Musso prima di finire in rete. Sfortunato il portiere argentino, ma sensazionale il gesto tecnico dell'esterno francese.

Nella ripresa raddoppia Messias

L'Atalanta prova a reagire, ma lascia spazio al contropiede milanista con Leao che a cavallo della mezzora sfiora per ben due volte il raddoppio. In avvio di ripresa l'Atalanta prova ad alzare il suo baricentro per spingere il Milan nella sua metà campo. La squadra di Gasperini, però, non riesce a trovare varchi nella mobile e attenta difesa rossonera. Fondamentale in tal senso il lavoro di Tonali in ripiegamento nella zona centrale. Così in contropiede è ancora il Milan a sfiorare il raddoppio in due occasioni: prima con Giroud e poi con Leao. In entrambe le circostanze un prodigioso Musso tiene in vita l'Atalanta. Il portiere argentino si ripete anche su Messias, pochi attimo dopo che nelle file orobiche era entrato Boga al posto di Ederson per dare maggior vivacità alla manovra offensiva. Fuori anche Lookman per Muriel. A venti dalla fine altre due clamorose occasioni fallite in contropiede dal Milan: la prima con Leao, che cicca clamorosamente un facile appoggio davanti alla porta su assist da sinistra di Tonali, la seconda con Messias che a due passi da Musso calcia in curva su assist di Leao. A poco più di un quarto d'ora dalla fine, Pioli manda in campo De Ketelaere al posto di Diaz e soprattutto Ibrahimovic per Giroud. Lo svedese è voglioso e prova subito a mettersi in mostra, andando a infastidire i difensori della Dea. La squadra lo segue e non a caso all'86' arriva il meritato raddoppio firmato da Messias, con un delizioso tocco sotto a scavalcare Musso su assist in profondità di Leao. È il colpo del ko che tramortisce l'Atalanta. San Siro esplode e si lascia andare ad una nuova serata di festa.