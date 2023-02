Udinese-Spezia 2-2: doppietta Nzola, pari all’esordio per Semplici

Pareggio spettacolo (2-2) per Udinese e Spezia alla Dacia Arena. Punto prezioso per i liguri del neo tecnico Leonardo Semplici in chiave salvezza, che salgono a quota 20 punti a +3 sul Verona che ha una gara in meno. L'Udinese aggancia momentaneamente il Toro a quota 3-1 al decimo posto. Pronti via e dopo 6' lo Spezia passa in vantaggio con Nzola, che servito in profondità da Ekdal scarta anche il portiere e deposita la palla nella rete sguarnita. Il pareggio dell'Udinese al 22' firmato da Beto, su una azione quasi analoga, questa volta su assist di Success. In entrambi i casi il Var certifica le posizioni regolari di Nzola e Beto. Nella ripresa, la squadra di casa ribalta il risultato con la rete del veterano Pereyra al 55' con un bel destro sotto la traversa da dentro l'area su assist di Lovric. Lo Spezia però non si arrende e al 72' riaggancia l'Udinese sul 2-2 ancora con un super Nzola bravo a battere Silvestri con un micidiale diagonale in contropiede su assist di Agudelo.