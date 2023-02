Diretta Lazio-Sampdoria ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Lazio di Sarri ospita questa sera allo Stadio Olimpico di Roma la Sampdoria di Stankovic, andando a caccia di una vittoria in casa che manca da più di un mese e che in generale nel 2023 ha trovato una sola volta in campionato. I blucerchiati però devono dimostrare di non essere già retrocessi a febbraio e hanno tanta voglia di riscatto dopo il ko della settimana scorsa con il Bologna.