Serie A, Napoli campione: le quote a 15 giornate dalla fine

Il dominio azzurro nel campionato italiano

Era da diversi anni che non si assisteva a un campionato così dominato e in balia di una sola squadra. Se è chiaro che viene automatico pensare alla Juventus e agli anni d’oro dei nove scudetti di fila, in realtà questo Napoli, quantomeno a livello di numeri, sta facendo ancora meglio. La squadra di Spalletti non sta lasciando nemmeno le briciole agli avversari e anche gli appassionati di scommesse, che puntano solo su casinò affidabili e certificati, si rifanno allo studio condotto dagli esperti di bookmakers di Casinoonlineaams.com, poiché sono consci di come solamente un “suicidio sportivo” della squadra campana potrebbe rimettere in discussione l’esito di questa stagione. In effetti, non serve poi essere dei grandi esperti per intuire come non ci sia nessuno in grado di tenere il passo del Napoli, che agli avversari, ultimamente, non sta lasciando nemmeno le briciole. Dopo 23 gare, infatti, sono ben 15 i punti di vantaggio che gli uomini di Spalletti hanno accumulato sulla prima inseguitrice, ovvero l’Inter, che è ferma a quota 47. Ed è abbastanza facile comprendere come pure i bookmakers sono più che concordi che questo sarà l’anno del Napoli, per la gioia di tutti i tifosi azzurri, che per il momento si stanno preoccupando dei riti scaramantici, ma stanno cominciando a realizzare che lo scudetto è più che mai dietro l’angolo. Le quote scudetto non lasciano spazio a nessun tipo di interpretazione o di dubbio. Il Napoli è favorito, visto che è quotato 1.01. a seguire poi tutte le altre, con l’Inter quota a 33, mentre la rimonta della Juve viene data a ben 66 volte la posta. Infine, quota 100 sia per l’Atalanta che per la Roma, ma anche per Milan e Lazio.

La lotta per la qualificazione in Champions League

È chiaro che in questo momento l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori è puntata sul grande percorso del Napoli in cima alla classifica e sui quarti di finale di Champions League. Ebbene, dando uno sguardo alla classifica, diventa interessante capire quali squadre possono realmente ambire a partecipare alla prossima edizione della competizione europea più importante e amata. Ci sono altri tre posti, è bene ricordarlo, oltre a quello che il Napoli dovrebbe già avere in tasca. L’Inter è sicuramente la prima delle pretendenti e sta vivendo ultimamente un buon periodo, riuscendo a trovare un minimo di continuità in più. Va detto, però, che sia la Roma che il Milan, appaiate a quota 44 punti, si trovano a soli tre punti dai nerazzurri e, di conseguenza, tutto può ancora cambiare, e in modo molto rapido. Subito dopo, a quota 42 punti, troviamo la Lazio di Ciro immobile. Sarri, durante le interviste, ha più volte ribadito come non si senta assolutamente tra i favoriti per accedere alla prossima Champions League. In fondo, però, i biancocelesti sono lì nel gruppone e daranno battaglia fino alla fine, non c’è dubbio. Un altro avversario da non sottovalutare per le milanesi e per la Roma è senz’altro l’Atalanta. La compagine guidata in panchina dal tecnico Gasperini non sembra sfavillante e bella come negli scorsi anni, ma in ogni caso è sempre lì nelle prime posizioni. Chi sta cercando in tutti i modi di risalire la china e di riportarsi sul gruppone delle squadre in lotta per un posto in Champions League è la Juventus. La penalizzazione di 15 punti inflitta per il caso plusvalenze l’ha fatta precipitare in classifica, ma i bianconeri non mollano mai e potrebbero tornare incredibilmente in corsa per un posto tra le prime quattro.