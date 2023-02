Cremonese, vittoria storica! Roma ko, Mourinho espulso

Dopo 27 anni la Cremonese torna a vincere in Serie A. E vince per 2-1 la prima partita del campionato in casa contro la Roma: già in vantaggio al termine della prima frazione grazie a Tsadjout, la squadra di Ballardini viene raggiunta nel secondo tempo da Spinazzola, ma il rigore di Ciofani nel finale fa esplodere di gioia i tifosi e porta i punti a 12, lasciando l'ultimo posto in classifica alla Sampdoria. Una Roma nervosa come il suo allenatore Mourinho (espulso ad inizio secondo tempo), non riesce invece a finalizzare il possesso palla e alla fine deve arrendersi.