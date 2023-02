Diretta Cremonese-Roma ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Roma è impegnata sul campo della Cremonese per il 24° turno di Serie A. I giallorossi vengono dalla vittoria in Europa League contro il Salisburgo dopo il successo in campionato contro il Verona e occupano il quinto posto in classifica con 44 punti. La Cremonese invece ha pareggiato sul campo del Torino nell'ultimo turno di Serie A dopo tre sconfitte di fila ed è il fanalino di coda della graduatoria con appena 9 punti all'attivo.