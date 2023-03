Diritti tv Serie A, si parte: De Siervo da Abu Dhabi strizza l'occhio all'Arabia

ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti) - Parla l'amministratore delegato della Lega Serie A , Luigi De Siervo, intervenendo a Leaders, ad Abu Dhabi, uno dei più influenti e importanti summit mondiali dell’industria sportiva e del calcio. Parlando di valori e sviluppo del prodotto calcio, l'ad della lega ha dichiarato: “Da oggi parte il road show della Lega Serie A che durerà sei mesi e toccherà 5 continenti in vista del prossimo ciclo di vendita dei diritti audiovisivi. Questo l’annuncio che facciamo direttamente dal palco di Leaders, uno degli eventi internazionali di sport più importanti. A pochi metri da qua abbiamo aperto la nostra nuova sede, dopo New York nello scorso mese di maggio viviamo un altro momento storico e fondamentale per la nostra media company, per crescere e lanciarci nel futuro”.

De Siervo: "Nel mondo amano la Serie A"

De Siervo prosegue: “Quando siamo arrivati in Lega Serie A avevamo 3 sponsor da oltre 20 anni e in soli 3 anni i partner sono diventati 10: brand internazionali che hanno raddoppiato il nostro fatturato, testimoniando la fiducia e l’interesse nel nostro prodotto. In questi anni abbiamo lavorato con i Club della Lega Serie A in maniera costruttiva e collettiva per valorizzare i loro asset, ovvero i calciatori, con una crescita maggiore di contenuti e visibilità. Il nostro calcio può vantare brand globali e starpower players come Di Maria, Ibrahimovic, Leao, Osimhen, Dybala, Immobile, Lukaku e Lautaro solo per citarne alcuni, ma ce ne sono tanti altri. Abbiamo anche costituito e spingeremo il progetto Leggende, Ambassador internazionali come Totti, Del Piero, Vieri, Cannavaro, Kakà e Shevchenko, tutti capaci di portare il calcio italiano nel mondo. Il nostro prodotto che esprime valori come passione unica dei tifosi, innovazione tecnologica ed il Made in Italy è il valore unico e differenziante nella strategia internazionale. Nel mondo amano il nostro Paese e la Serie A”.