Diretta Monza-Empoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Il Monza vuole rialzare la testa dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Salernitana e Milan in Serie A e per farlo dovrà affrontare l'Empoli di Paolo Zanetti. Sarà una sfida molto importante a livello di classifica, considerando che la squadra di Palladino si trova a +1 sui toscani che in campionato non ottengono un successo dalla vittoria a San Siro contro l'Inter grazie al gol di Baldanzi. Il tecnico dei brianzoli nella conferenza stampa della vigilia ha parlato degli ultimissimi risultati negativi della squadra dichiarando: "Le critiche costruttive ci fanno crescere. È la settimana più bella da quando sono qua perchè ci dà lo stimolo per migliorarci".