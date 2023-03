Diretta Fiorentina-Milan ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - La Fiorentina vuole ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il successo per 3-0 in casa del Verona. I viola ospitano il Milan di Pioli, che dopo un periodo complicato hanno ritrovato la strada giusta con tre vittorie consecutive in Serie A e il successo nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham di Conte. I rossoneri cercano un successo esterno che permetterebbe loro di restare ben saldi tra le prime quattro della classifica, mentre la squadra di Italiano sta vivendo una stagione a due facce: in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Conference League, ma 12esima in campionato e lontana dalla zona Europa.