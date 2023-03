Diretta Inter-Lecce ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Occasione importante per l'Inter di Simone Inzaghi che ospita il Lecce con l'obiettivo di non solo tornare a vincere ma di riprendersi il 2° posto in classifica in solitaria dopo il ko del Milan a Firenze. Nerazzurri che però non devono sottovalutare il Lecce anche eprché la statistica parla chiaro: i ragazzi di Inzaghi hanno, ad oggi, perso 10 punti contro le squadre medio-piccole. Inzaghi però conta sulla voglia di rivalsa dei suoi dopo l'inaspettata sconfitta a Bologna e sulla carica dei 75 mila tifosi di San Siro: "Con il Lecce sarà assolutamente un’occasione per reagire dopo la gara di Bologna. Ci arriviamo arrabbiati per l’ultimo risultato e non vediamo l’ora di scendere in campo. Mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo come siamo. Abbiamo analizzato gli errori commessi e per quanto riguarda la discontinuità, servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa in una partita difficile contro una squadra in salute che gioca un ottimo calcio".