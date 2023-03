Diretta Sampdoria-Salernitana ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - La Sampdoria di Dejan Stankovic cerca il ritorno al successo in campionato, reduce da 2 sconfitte consecutive (ultimo posto a 11 punti), ospitando la Salernitana per provare a tenere in vita la fievole fiammella della speranza salvezza. Oltre alle difficoltà della classifica e non inerenti al campo, per i blucerchiati c'è anche l'emergenza infermeria visto che contro i granata Stankovic non potrà contare su Conti, Murillo, Ilkhan, Djuricic, Lammers, Pussetto oltre allo squalificato Gabbiadini. In casa Salernitana la cura Paulo Sosa ha subito dato i suoi frutti (vittoria contro il Monza) e vuole proseguire allargare il gap sulla zona calda della classifica (+7): "Dobbiamo avere la stessa volontà, determinazione e istinto di sopravvivenza che hanno avuto loro fino ad oggi. Vorrò vedere una squadra capace di avere un blocco alto, grande intensità di pressione e in grado di lavorare per non dare la possibilità ai nostri avversari di creare soluzioni pericolose" le parole dell'allenatore portoghese.