Diretta Roma-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - È il momento della sfida all'Olimpico tra Roma e Juventus, una partita che non potrà mai essere come tutte le altre. Tante come sempre le implicazioni che toccano questo match e lo rendono ancora più atteso, a partire dalla presenza in attacco per i giallorossi del grande ex, Paulo Dybala, fino ad arrivare alla presenza in panchina di José Mourinho, stabilita ieri con la sospensione della sua squalifica per due giornate precedentemente comminata al portoghese per l'espulsione rimediata contro la Cremonese. Una decisione che si era augurato venisse presa pure lo stesso Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa della vigilia ha chiarito quanti sforzi serviranno alla squadra bianconera per provare a raggiungere l'obiettivo: "Andare in Champions League con -15 è come vincere tre scudetti, non uno".