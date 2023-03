Diretta Spezia-Verona ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

LA SPEZIA - Dopo l’esordio di Udine, Leonardo Semplici oggi entrerà per la prima volta da allenatore dello Spezia al Picco, esattamente nello stesso punto dove il 29 novembre 1987 fece il suo esordio da calciatore professionista. Gara importante, ma non determinante, ci tiene a sottolinearlo: "Non sarà decisiva, chiaro che un risultato positivo potrà lanciarci in avanti in classifica, ma qualsiasi esito che arriverà non sarà determinante per il finale della stagione. Manca ancora tanto alla fine del campionato, ma chiaro che ci teniamo particolarmente ad affrontare nel modo migliore l’appuntamento". Il pensiero del tecnico gialloblù Marco Zaffaroni è simile, non è partita da ultima spiaggia. "Inutile negare, una gara da non perdere, ma a così tante giornate dal termine, non lo considero un incontro decisivo. Dobbiamo esser bravi a mantenere l’equilibrio per tutta la partita: ci saranno dei momenti di sofferenza, ma dobbiamo sempre dimostrare lucidità. Le mie sono solo chiacchiere al momento, dovremo dimostrarlo in campo".