Roma-Juventus, cosa devono fare i bianconeri per vincere. E c'è un duello chiave

La sfida contro la Roma pone la Juventus di fronte ad un avversario in corsa per la Champions League. Gli uomini di José Mourinho hanno iniziato bene il 2023, salvo poi trovarsi in un momento altalenante, sia a livello di prestazioni che di risultati. Così, per restare alle ultime settimane, abbiamo visto la Roma giocare due ottime partite contro il Salisburgo in Europa (una delle quali terminata con una immeritata sconfitta), ma anche uscire battuta due volte contro la Cremonese (fra Coppa Italia e campionato) dopo prestazioni scialbe.