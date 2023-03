Roma-Juve, l'heatmap di Mourinho

ROMA - L'heatmap della partita dell'Olimpico, vinta 1-0 dalla Roma contro la Juventus del tecnico livornese, evidenzia il tipo di partita giocata da Mourinho, che per giocarsela contro un allenatore che fa del controllo difensivo un suo punto di forza si sia sia 'armato' della stessa tattica: il rosso intenso all'interno dell'area di rigore giallorossa evidenzia come la Juve abbia innegabilmente creato di più, fermata da tre legni e qualche giocata rivedibile dalle parti di Rui Patricio. E alla fine la Roma conquista la posta massima grazie all'unico vero tiro in porta effettuato, quello di Mancini dalla distanza.