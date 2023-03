Diretta Empoli-Udinese ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - L'Empoli cerca il riscatto in Serie A dopo le ultime due sconfitte consecutive contro il Monza (1-2) e il Napoli (0-2). Per farlo, la squadra di Zanetti se la vedrà con l'Udinese di Sottil, che dopo uno strepitoso inizio di campionato si è stabilizzata a metà classifica, e attualmente si trova a +4 sui toscani. Il tecnico dei padroni di casa, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Quello che ci sta mancando è la cura dei particolari, alla squadra posso dire poco dal punto di vista della personalità. Siamo padroni del nostro destino" prima di parlare delle condizioni di Vicario, portiere autore di una stagione straordinaria ("convive con un dolore al costato, è convocato ma non ho la certezza che ci sarà. È come Osimhen per il Napoli, un fuoriclasse").