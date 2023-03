Diretta Bologna-Lazio ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - La Lazio vuole continuare a vincere in Serie A dimenticando l'ultimo ko casalingo arrivato in Conference League contro l'AZ Alkmaar. La squadra di Sarri nell'ultimo turno di campionato è riuscita a battere il Napoli al Maradona con il risultato di 1-0 grazie al gran gol di Vecino dalla distanza. Attualmente i biancoazzurri si trovano terzi in classifica, e con la partita di oggi potrebbero sorpassare l'Inter di Inzaghi che ieri sera è stata clamorosamente sconfitta dallo Spezia per 2-1. Per farlo la Lazio dovrà fare visita al Bologna di Thiago Motta, in un grande stato di forma nonostante l'ultima sconfitta contro il Torino.