Bologna-Lazio, Maresca show! Cade e accusa i giocatori: "Figura di mer..."

BOLOGNA - Finisce 0-0 la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Lazio. Dopo un primo tempo vibrante, con i padroni di casa che hanno anche colpito un palo con Ferguson, nella ripresa le due formazioni non sono riuscite a creare grossi grattacapi dalle parti di Skorupski e Provedel. Sul finale di partita, però, un episodio piuttosto divertente: Felipe Anderson e Medel, entrato nella ripresa, si sono un po' beccati, Maresca è corso verso di loro per dividerli ma nello slancio ha perso l'equilibrio scivolando ed "entrando in tackle" sul giocatore rossoblù. Il direttore di gara, in una scena che ricorda, anche se in un clima del tutto differente, quella tra Mourinho e Serra in Cremonese-Roma, indicando con il dito lo stadio avrebbe commentato: "Mi avete fatto fare una figura di merda, ora basta". Ristabilito l'ordine il gioco è poi ripreso.