Diretta Lecce-Torino ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - La rincorsa al 7° posto del Torino di Ivan Juric prosegue a Lecce aprendo la domenica della 26ª giornata di campionato facendo visita al Lecce di Baroni reduce da 2 sconfitte consecutive. I granata sono tornati in carreggiata dopo il ko nel derby contro la Juventus vincendo in casa contro il Bologna e puntano al secondo successo consecutivo per restare in scia al 7° posto (oggi 10° posto a 2 punti dal Bologna): "Dal punto di vista del gioco ci stiamo esprimendo bene. Quindi sì, l'obiettivo è dare continuità e provare a vincere la partita. Dobbiamo essere al cento per cento per fare risultati. Si è visto contro lo Spezia che quando non stiamo bene non siamo competitivi. Quindi la prima volta è essere concentrati e forti mentalmente. Poi dobbiamo guardare ai particolari come contro il Bologna, cercando di avere la grande volontà di non prendere gol" ha dichiarato l'allenatore serbo. Torino che cerca anche di sfatare il tabu dellop Stadio Via del Mare visto che l'ultima volta che i granata vinsero fu nel lontano 1994 (da allora 3 pareggi, 4 sconfitte).