Diretta Cremonese-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Cremonese e Fiorentina si affrontano allo stadio Zini di Cremona per il 26° turno di Serie A. La formazione di Ballardini viene dalla sconfitta in casa del Sassuolo e condivide l'ultimo posto in classifica con la Sampdoria a quota 12 punti mentre i viola hanno vinto in Conference League contro il Sivasspor dopo il successo contro il Milan in campionato e occupano la 12esima posizione in graduatoria con 31 punti. "In campionato dobbiamo pedalare e cercare di fare punti e prestazioni di livello. La partita l'abbiamo preparata come sempre, sapendo di affrontare una squadra molto temibile in questo periodo. Loro hanno cambiato passo, ottenendo risultati importanti. Saranno i nostri avversari in semifinale di Coppa Italia. Stanno lottando per un obiettivo importante e noi dovremo andare a Cremona per controbattere contro una squadra che come noi vuole fare punti" ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia.