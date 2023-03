Lecce-Torino 0-2: colpo Juric con Singo e Sanabria

E' la vittoria del gruppo. I tre punti che i granata hanno conquistato a Lecce confermano che lo spirito Toro è tornato ad affiorare come non succedeva da un po' di tempo. E non era facile sbancare Lecce dopo una settimana di botta e risposta tra Cairo e Juric , un confronto continuo tutt'altro che costruttivo che andrebbe fatto con un faccia a faccia, lontano dall'opinione pubblica, ma soprattutto andrebbe fatto per costruire un futuro importante perché questa rosa, se mantenuta e confermata come vuole il tecnico croato, potrebbe il prossimo anno puntare all'Europa dalla porta principale. Nonostante animi "agitati" e controversi il Toro ha tirato fuori tutto quello che di buono ha portato e chiesto Juric. Squadra attenta e concentrata, cinica, concreta in zona gol. Con alcuni giocatori che hanno risposto alle perplessità: uno di questo Radonjic, protagonista di alcune accelerate devastanti e autore di un assist-gol sfruttato da Sanabria . E poi ottimo il debutto dal primo minuto del terzino Gravillon .

Toro, che fine faranno i big?

Tante notizie confortanti dal Toro che torna da Lecce con tre punti d'oro che catapultano la squadra al 7º posto (in attesa che giochino le altre pretendenti all'Europa) a sole 5 lunghezze dall'Atalanta che è sesta. In rete sono andati Singo e Sanabria e per l'attaccante paraguaiano arriva un grande applauso: con sette gol realizzati, infatti, ha stabilito il suo record personale di gol in un solo torneo di Serie A. Grande segnale per Juric, dunque. Che - non ci stancheremo mai di ripeterlo - deve essere messo in condizione di poter lavorare con serenità. Se la società non disferà la squadra come ha fatto la passata stagione dando via sette titolari il Toro potrà per davvero fare il salto di qualità definitivo. E per questo, per non sprecare tutto quello che di buono è stato fatto sino ad oggi, ci vogliono risposte immediate su tanti argomenti scottanti. Il primo è la conferma di Juric, l'artefice principale di questa stagione finalmente a colori granata. La squadra cresce, crede in se stessa, migliora partita dopo partita. E quando avrà di nuovo a disposizione Vlasic, Lazaro e Pellegri la volata finale può diventare davvero esaltante. Ma poi tutti i big resteranno? Vlasic, Miranchuk e Lazaro saranno riscattati? Questo è il punto che "tormenta" Juric visto che in merito la società non si è ancora esposta. Ma intanto i tifosi dop la partita di Lecce possono sorridere perché il Toro ha imparato a fare il Toro.