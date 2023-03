Milan-Salernitana 1-1: Dia risponde a Giroud, Paulo Sousa frena Pioli

MILANO - Impresa Salernitana: un pari che vale oro a San Siro. Il Milan, che sembrava avviarsi a una vittoria, si è fatto raggiungere nella ripresa. È così sfumato sotto la pioggia di San Siro l'aggancio all'Inter, mentre la Salernitana ha giocato discretamente a tratti, ha avuto tre occasioni sfruttandone una. Giroud ha sbloccato la partita nel recupero del primo tempo, di testa su angolo, una partita molto complicata per il Milan, che ha attaccato di più, ma ha corso qualche grave pericolo, specie su un contropiede di Dia, su cui Maignan è stato molto bravo. La Salernitana si è difesa bene, ma alla fine la squadra di Pioli ha ottenuto con merito il gol del vantaggio. Non è stato un gran primo tempo, ma si è combattuto molto e i granata non hanno sfigurato. La squadra di Sousa ha impostato qualche labile attacco nella ripresa. Il Milan, che a Udine non avrà Giroud, squalificato, ha tenuto a bada i campani. Il gol di Dia ha gelato San Siro, facendo tornare la difesa rossonera indietro di qualche settimana. Rigore dato e poi negato al Milan, ma sostanzialmente pari giusto. Il Milan, dopo la qualificazione di Champions, quindi non è riuscito a fare bottino pieno contro una Salernitana ben organizzata.

Milan-Salernitana, la sblocca Giroud Nonostante questo pareggio poco brillante, la squadra di Pioli può ancora centrare i propri obiettivi in campionato. Battere la Salernitana era un imperativo categorico, ma i campani, che nelle mani di Sousa avevano imboccato una strada virtuosa, non si sono arresi. Davanti a 71.860 spettatori, i granata hanno cominciato in avanti, mentre Leao ha cercato qualche veloce contropiede. Molto attivo Mazzocchi sul fronte salernitano. La partita lentamente è scivolata in mani milaniste con frequenti break granata. Un diagonale di Leao da sinistra è finito a lato. Una bellissima rovesciata di Giroud è finita alta di poco. Dopo una laboriosa azione corale, Kastanos è andato al tiro, deviato da Krunic. Grossa occasione. Ci ha provato anche Leao: deviato in angolo. Una lunga fuga di Dia, da solo nella metà campo rossonera, su erroneo retropassaggio di Thiaw, è stata interrotta da un intervento di piede di Maignan quasi al limite fuori area. Decisivo l'intervento del portiere. Al 46', su angolo di Bennacer da destra, Giroud di testa ha anticipato Gyomber, sbloccando il risultato.

Milan-Salernitana, Dia fissa il punteggio sull'1-1 Nella ripresa, sotto la pioggia, i granata hanno abborracciato qualche tentativo offensivo, poi una incursione di Bennacer sulla sinistra che Leao ha concluso fuori. Sousa ha fatto entrare Piatek (un ex) per Kastanos. Facile per Maignan un destro di Candreva. Al 16' la sorpresa per il Milan: da sinistra Bradaric ha messo al centro in area dove il solissimo Dia (nono gol) ha fatto secco Maignan. Male la difesa rossonera. Pioli ha fatto entrare Ibrahimovic (Giroud), De Keteleare (Leao) e Origi (Brahim), poi Florenzi per Saelemaekers. Un intervento di Coulibaly su Hernandez in area ha fatto gridare al rigore. Il penalty, con un falso allarme , è arrivato al 25' per intervento di Bradaric su Bennacer. Rivista l'azione allo schermo, La Penna si è rimangiato tutto. Sousa aveva fatto entrare Bonazzoli (Candreva) e Lovato (Pirola). Ochoa ha salvato su azione a pochi passi della porta su Origi e Ibrahimovic. Maignan ha dovuto salvare su un siluro di Piatek. Sambia e Crnigoj sono subentrati a Mazzocchi e Bohinen. Tonali ha sostituito Bennacer. Ma il risultato non è cambiato. Ochoa ha salvato ancora su palla di Florenzi. Mischie finali. Spettacolo pietoso.

