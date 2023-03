Serie A, due turni a Kumbulla e uno a Giroud. Multata l'Inter

MILANO - Due giornate di squalifica per il romanista Marash Kumbulla. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A dopo le gare dell'ultimo turno. Il difensore giallorosso, espulso dopo un calcio a gioco fermo nei confronto di Berardi che ha causato il rigore assegnato al Sassuolo e trasformato dallo stesso capitano neroverde, paga anche con un'ammenda di 5.000 euro "per avere, al 47' del primo tempo, con giuoco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria".