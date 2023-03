Diretta Atalanta-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - "La gara con l’Empoli è importante, abbiamo bisogno di una vittoria per riavvicinarci a quelle davanti e distanziare chi sta dietro", ha presentato così la sfida della sua Atalanta Gianpiero Gasperini che al Gewiss Stadium vorrà rialzare al testa contro la formazione toscanan dopo il ko di settimana scorsa contro il Napoli. Out Djimsiti e Koopmeiners oltre al giovane Vorlicky e ad Hateboer, in avanti, Zapata e Muriel si candidano per una maglia da titolare al pari di Lookman che a Napoli è rimasto a guardare. Dall'altra parte Zanetti vuole spezzare la maledizione delle tre sconfitte consecutive con la consapevolezza e la certezza che le ultime prestazioni non sono state da buttare. "Ci sono mancati i punti, non il gioco - chiarisce il tecnico - ma contro una squadra fortissima come l’Atalanta vogliamo cercare di fare il massimo". Ancora una volta il tecnico azzurro dovrà rinunciare a Vicario, che per colpa della botta al costato rimediata in allenamento non potrà rispondere anche alla chiamata in Nazionale di Mancini. Tra le novità c’è anche il ritorno tra i convocati di Mattia Destro, che potrebbe anche accomodarsi in panchina e magari avere spazio nella ripresa. Non ce la fa invece Cambiaghi, che a questo punto proverà a rientrare dopo la sosta per la sfida contro il Lecce.