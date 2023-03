Diretta Sassuolo-Spezia ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SASSUOLO - Sedici punti in 7 partite, il Sassuolo di Alessio Dionisi ha cambiato passo e sta volando sulle ali di risultati a sorpresa, come la vittoria all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico emiliano, presentando l’anticipo contro lo Spezia, parte proprio da qui: "Arriviamo a questa sfida dopo aver ottenuto ottimi risultati con prestazioni che ci danno consapevolezza. Ma è anche vero che quello che siamo oggi è il risultato di quello che abbiamo passato". Nell'11 titolare, il tecnico neroverde cambierà poco rispetto alla settimana scorsa sapendo che troverà un Leonardo Semplici pronto a correre. Solo una volta, da quando è in serie A, lo Spezia è rimasto imbattuto per cinque partite consecutive; c’è riuscito Luca Gotti, che fece una sorta di mini filotto a cavallo del Mondiale. Vincenzo Italiano e Thiago Motta non sono riusciti a sorpassare la collina dei quattro turni senza sconfitte e quindi l’obiettivo di Semplici non diventa banale.