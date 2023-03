Sassuolo-Spezia 1-0: decide Berardi, quarta vittoria consecutiva per Dionisi

Il Sassuolo fa suo l'anticipo del venerdì superando con merito lo Spezia per 1-0. È un rigore di Berardi a decidere la sfida nella ripresa, con gli uomini di Dionisi bravi a uscire alla distanza. La partita è vivace, ma le occasioni latitano. Dopo una prima mezz'ora di sostanziale equilibrio, sono i neroverdi ad andare vicini al vantaggio al 33' quando Berardi libera il suo sinistro dal limite dell'area e va al tiro, con la palla che centra in pieno la traversa. Pochi istanti dopo, il numero 10 ci riprova da fuori ma il suo sinistro esce a lato. Pochi istanti prima dell'intervallo, Thorstvedt mette una palla al bacio dalla destra per Henrique che si inserisce alla grande e incorna a botta sicura ma Dragowski compie il miracolo e tiene la porta chiusa. Si va al riposo sullo 0-0. Gli emiliani rientrano meglio in campo e dopo appena 15 secondi Dragowski deve volare per fermare un destro dalla distanza di Rogerio. La svolta del match arriva al 24', quando Amian commette un fallo di mano in area che, dopo la revisione al Var, viene punito da Ghersini con un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Berardi che firma l'1-0 nonostante il tocco di Dragowski.