Diretta Udinese-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Alle ore 20.45 , alla Dacia Arena, Udinese e Milan si sfidano nel 27° turno del campionato di Serie A . I rossoneri, che ai quarti di finale di Champions League se la vedranno contro il Napoli in una sfida tutta italiana, sono reduci dall'1-1 interno contro la Salernitana. La formazione di Stefano Pioli al momento occupa il quarto posto con 48 punti, a una lunghezza di distanza dalla Lazio e a +1 dalla Roma. Questo potrebbe essere un turno favorevole al Diavolo dato che domenica alle 18 si affronteranno proprio i biancocelesti di Sarri e i giallorossi di Mourinho nel derby della Capitale e alle 20.45 l'Inter seconda in classifica ospiterà la Juventus nel derby d'Italia. Il Milan, però, è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 36 in 95 sfide, completano il bilancio 42 successi rossoneri e 17 vittorie friulane. La squadra di Sottil nello scorso turno a Empoli ha ritrovato una vittoria che mancava dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria dello scorso 22 gennaio.

Udinese-Milan: diretta tv e streaming

Udinese-Milan, gara della 27ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 alla Dacia Arena e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Masina, Buta, Guessand, Samardzic, Pafundi, Semedo, Success, Thauvin, Nestorovski.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Calabria, Kjaer, Florenzi, Pobega, Ballo-Touré, Krunic, Adli, Vranckx, De Ketelaere, Origi, Rebic.

ARBITRO: Doveri di Roma.

ASSISTENTI: Cecconi-Bercigli.

IV UOMO: Feliciani.

VAR: Nasca.

ASS. VAR: Paganessi.

