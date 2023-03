Serie A, la Lega cambia: nella 29ª giornata saranno tre gli anticipi di venerdì

MILANO - Saranno giorni di lavoro intenso per chi deve disegnare il calendario dell’ultima parte del campionato. Ma è una fatica piacevole perché nasce dallo straordinario rendimento delle squadre italiane nelle coppe europee, approdate in sei ai quarti europei. Un gioco di incastri che è stato vissuto una sola volta da quando esiste la pay-tv in Serie A con le implicazioni legate allo spezzatino televisivo. Era successo unicamente nella stagione 1998-99 quando però le partecipanti in Serie A erano 18. L’altra volta con almeno sei italiane ai quarti è datata 1990-91 (in quell’occasione erano state addirittura sette): mancavano due stagioni all’avvento della pay-tv nel nostro calcio.

Il giorno decisivo per conoscere anticipi e posticipi dalla 30ª alla 34ª giornata sarà martedì. In quell’occasione la Lega Serie A rimodulerà anche il 29° turno, quello che precede l’andata dei quarti. Attualmente tutte le partite sono collocate in un lungo sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua: dieci gare dalle 12.30 alle 20.45. Ovviamente questa disposizione sarà rivista per andare incontro alle esigenze di Inter, Milan e Napoli, impegnate tra martedì 11 e mercoledì 12 aprile in Champions League. Si va verso un grande venerdì con le tre partite delle nostre squadre presenti tra le magnifiche otto: saranno anticipate di un giorno Lecce-Napoli, Salernitana-Inter e Milan-Empoli, tutte in orari diversi (rossoneri favoriti per le 20.45) per la gioia delle tv tra metà e tardo pomeriggio, prima serata. La Lega dovrà tenere conto anche della semifinale di Coppa Italia dell’Inter con la Juventus, in programma il 4 aprile.