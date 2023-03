Lazio-Roma, è un derby per il riscatto dei capitani

ROMA- Provocazioni e sfottò, alla vigilia del derby della Capitale, sono rimasti nei bar. A Formello e Trigoria meglio il silenzio. Quello giallorosso, indetto dalla società come forma di protesta per la squalifi ca di Mourinho, mentre quello biancoceleste è ormai una routine consolidata se di mezzo c’è la partita del giovedì in Europa. L’ultima di questa stagione per Felipe Anderson e compagni visto che la sconfi tta in Olanda è costata l’eliminazione dalla Conference League. Ecco allora che la testa va nuovamente al campionato e a quella corsa Champions ancora tutta da decifrare e che vede nella stracittadina romana un crocevia importante della stagione. Lo sarà anche per i due capitani che mai come in questo momento sono in cerca di riscatto. Sergej Milinkovic-Savic da una parte e Lorenzo Pellegrini dall’altra. Uno, ormai, romano d’adozione, l’altro di nascita. Entrambi, però, non stanno passando il loro miglior momento. Per il serbo sarà il primo derby da capitano e forse l’ultimo se in estate dovesse concretizzarsi la sua cessione. Ma i numeri nelle sfi de con la Roma fanno comunque ben sperare: 14 stracittadine disputate, di cui 5 vinte e 6 perse, con tre gol e altrettanti assist fatti registrare. Proverà a lasciare il segno anche in quella di questo pomeriggio, nonostante l’involuzione da novembre sia evidente. Il Mondiale in Qatar, inoltre, non ha aiutato visto che i numeri del 2023sono horror: delle quindici partite giocate solo in due è risultato decisivo (vedi il 24 gennaio con il Milan), ma la media voto è vertiginosamente crollata. Peggiore in campo nelle gare di Conference, così come a Bologna e in casa con la Sampdoria. Due squadre, quest’ultime, che hanno un signifi cato anche per Pellegrini perché sono le uniche alle quali ha segnato quest’anno in campionato. Appena due, infatti, i gol in Serie A, quando lo scorso anno a questo punto della stagione erano già sei. Solo con il Bologna, poi, ha spezzato un digiuno all’Olimpico in campionato che durava proprio dal derby dello scorso 20 marzo, vinto 3-0. Un anno dopo vuole provare a ripetersi, perché nemmeno Lorenzo è soddisfatto del suo rendimento nonostante in campo sia andato quasi sempre e stringendo i denti anche quando non era al meglio.