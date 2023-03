Diretta Inter-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus è impegnata sul campo dell’Inter nel posticipo del 27° turno del campionato di Serie A. I bianconeri vengono dalla vittoria di Friburgo in Europa League dopo il successo casalingo contro la Sampdoria e, considerata la penalizzazione di -15, sono settimi in classifica con 38 punti. I nerazzurri invece sono reduci dal pareggio di Champions in casa del Porto, nel precedente turno di campionato hanno perso in casa dello Spezia e sono secondi in graduatoria a quota 50. "Serve una bella partita contro un'Inter forte e dovremo essere molto bravi: è una gara meravigliosa con 70mila spettatori, è il derby d'Italia e sarà affascinante. Ripeto che abbiamo 53 punti sul campo, più di tutte le altre, e abbiamo anche l'Europa League e la Coppa Italia da giocare. Il nostro obiettivo è di arrivare alle due finali e finire tra le prime quattro in campionato” ha dichiarato Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia.