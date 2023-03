Diretta Torino-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Torino e Napoli si sfidano nel 27° turno del campionato di Serie A. I granata vengono da due vittorie di fila, contro Bologna e Lecce, e sono noni in classifica con 37 punti mentre gli azzurri occupano la prima posizione a quota 68, con il miglior attacco e la difesa meno battuta del torneo. "Loro sono la squadra migliore che ho visto in questi due anni, dovremo essere perfetti e dovrà anche girare bene per portare a casa qualcosa di positivo. Sono una formazione completa, qualsiasi cosa fai loro si adattano e si rendono ugualmente pericolosi. Non ho mai visto in Italia una squadra così. Ha due fuoriclasse e tanti ottimi giocatori, quello che impressiona è il gioco. Poche volte si sono viste squadre così, anche in Europa. Spalletti è un allenatore vero, molti sono gestori" ha dichiarato Juric nella conferenza della vigilia.