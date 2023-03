Derby Lazio-Roma, le pagelle: Dybala inghiottito

Provedel 7

Paratona in caduta su Mancini, poi fortunato con Smalling in fuorigioco.

Marusic 7

Doppia fase coi tempi svizzeri, sempre pulito in contrasto e preciso in ripartenza.

Casale 7.5

A uomo su Pellegrini, ostruisce ogni arteria di costruzione giallorossa. E il Var gli cancella l'amaro autogol.

Romagnoli 7.5

Vince ogni duello con Belotti e stana subito la vivacità del subentrato Abraham.

Hysaj 7

Martellante da quel lato, non deve badare a grandi cavalcate avversarie.

Milinkovic-Savic 7

Scaltro a captare la precarietà di Ibanez, poi partecipa meno per garantire una torre in area avversaria.

Cataldi 7

Provano ad oscurarlo, si tira fuori dalla pressione con intelligenza non perdendo mai di vista Dybala.

Luis Alberto 7.5

Traghetta ogni giocata, anche con con gesti plateali a dar ritmo alla manovra.

Pedro 7

Di gestione, senza strappare, con le rifiniture giuste e le solite generosissime rincorse all'indietro. Basic (44' st) ng

Felipe Anderson 7

Altro che falso nueve, è un centravanti purissimo. Tocco morbido ad aprire la strada a Zaccagni.

Zaccagni 8

Sprint da centometrista, guizzi da numero dieci e chirurgico sotto porta. Gara mostruosa. Cancellieri (36' st) ng

All. Sarri 8

Derby stradominato, il secondo consecutivo vinto di misura. Ora è il primo favorito per la qualificazione Champions.