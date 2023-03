Inter-Juve, caso Rabiot: senza certezze non si può esagerare così

Nutrire delle certezze sul caso Rabiot, in un senso o nell’altro, significa essere accecati dal tifo o dall’interesse. Intendiamoci, qualsiasi opinione è legittima, ma di fronte al dubbio dovrebbe essere formulata con più cautela e molto meno isteria. Pur comprendendo le esigenze di copione che, a turno, tutti devono rispettare, si può prendere tutto un po’ più basso. Ma purtroppo siamo intrappolati in una narrativa dominata dalle iperboli: nessuna sfumatura è concessa, nessun ragionamento, solo sentenze definitive. Questo progressivo imbarbarimento del dialogo non solo abbrutisce il dibattito, ma azzera il confronto che invece di produrre una sintesi di due posizioni o, al limite, la considerazione della posizione altrui, è ridotto a scambio di insulti e accuse.