Inter-Juve e il Var: rendere pubblico il dialogo Chiffi-Mazzoleni

L'Ifab decide qualsiasi modifica e innovazione delle regole del calcio, a livello internazionale e nazionale: tutte le federazioni a livello professionistico e dilettantistico devono osservarle. La Federcalcio francese (Fff) ha chiesto all'Ifab di permettere in tempo reale la trasmissione dei dialoghi fra sala moviola e arbitri in campo, negli ultimi turni di Ligue 1. La Figc potrebbe seguire la stessa strada. Intanto, anche se in differita, comunicare ai tifosi che cosa si siano detti Var e arbitro dell'ultimo derby d'Italia, chiarirebbe molte cose in relazione al caso Rabiot. A cominciare da quei fatidici 3 minuti e 53 secondi durante i quali Chiffi, anziché piombare davanti al monitor a bordo campo, è rimasto in campo a guardarsi attorno premendo l'indice sull'auricolare. Il protocollo del Var è redatto in stile bizantino e, come ogni regola non formulata con chiarezza, si presta a differenti interpretazioni, lascia troppo spazio alla discrezionalità. Soprattutto deve finalmente stabilire che, in caso di dubbio, l'arbitro vada sempre e comunque a rivedere l'azione. Spiegando poi agli spettatori perché abbia deciso in un modo o nell'altro, dopo la consultazione con la sala Var.