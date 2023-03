Napoli, Milan, Inter: botto Champions da 250 milioni

Che la Champions League sia il torneo di club più ricco al mondo, è assodato. Che chi approdi ai quarti di finale venga investito da una pioggia d'oro, pure. L'Uefa ha pagato i bonus per la qualificazione agli ottavi di finale delle tre squadre italiane: 9,6 milioni di euro a testa. Ognuna di esse riceverà altri 10,6 milioni per avere guadagnato i quarti. Questi premi verranno pagati in sede di semifinali del torneo, dopo le sfide Milan-Napoli (12 aprile), Napoli-Milan (18 aprile), Benfica-Inter (11 aprile), Inter-Benfica (19 aprile). Complessivamente, esclusi gli incassi della prossima gara casalinga di Coppa e compresi gli incassi delle precedenti partite interne, per il Napoli sono già sicuri quasi 90 milioni, per il Milan 81 milioni, per l'Inter 78 milioni. Vale a dire che i tre club italiani in Champions hanno già fatto un botto di circa 250 milioni.