Diretta Juventus-Verona ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Reduce da due vittorie di fila contro Inter e Sampdoria, la Juventus vuole continuare la scalata in classifica verso la zona Europa dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze. Attualmente al settimo posto a quota 41 punti, i bianconeri vogliono accorciare ancora sull'Atalanta, ferma al sesto posto a quota 45. Dopo la pesante sconfitta di Genova, il Verona continua la sua lotta per non retrocedere e cerca punti salvezza allo Stadium: l'ultimo posto valido per restare in Serie A è occupato dallo Spezia e al momento dista solo cinque lunghezze.