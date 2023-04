Diretta Inter-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

E' pronta a ripartire la Serie A dopo al sosta della nazionali e a San Siro va in scena un delicato incontro tra i padroni di casa dell'Inter e la Fiorentina. Inzaghi attende Italiano per il 28° turno e cerca riscatto dopo l'ultimo ko subito contro la Juventus davanti al proprio pubblico, dall'altra parte i viola arrivano alla trasferta milanese forti dei quattro successivi consecutivi che hanno ridato slancio alla classifica dei toscani. Inter che dovrà fare a meno di Skriniar, Calhanoglu e forse Dimarco con Inzaghi che guarda anche alla semifinale di Coppa Italia: "E' inutile guardare a ciò che è passato. Cercheremo di recuperarli nel più breve tempo possibile perché abbiamo bisogno di tutti con così tante partite". Italiano non avrà invece Jovic e Sirigu con la Cremonese in Coppa in arrivo: "Contro l'Inter ci aspetta una partita difficile, cercheremo di affrontarla mettendo con le qualità che ci hanno permesso nelle ultime partite di risalire in classifica e di ottenere risultati importanti''.