Diretta Cremonese-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - Ultima in classifica a quota 13 punti, la Cremonese cerca con urgenza punti salvezza per sperare ancora di restare in Serie A . La squadra di Davide Ballardini viene dall'ottimo pari di Monza firmato dalla rete di Ciofani . Obiettivo diverso quello dell' Atalanta che vuole dare un seguito alla vittoria interna contro l' Empoli per continuare la corsa alla prossima Champions League . I punti di distacco dal Milan quarto sono solo tre: la squadra di Gasperini cercherà anche di sfruttare il turno scomodo dei rossoneri che saranno impegnati sul campo del Napoli capolista.

SEGUI CREMONESE-ATALANTA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Cremonese-Atalanta: diretta tv e streaming

Cremonese-Atalanta, gara valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 15 allo stadio Zini di Cremona, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Segui Cremonese-Atalanta su DAZN. Attiva Ora

Le probabili formazioni di Cremonese-Atalanta

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meitè, Castagnetti, Valeri; Tsadjout, Dessers. Allenatore: Ballardini. A disposizione: Sarr, Saro, Ghiglione, Lochoshvili, Quagliata, Galdames, Pickel, Buonaiuto, Felix, Ciofani, Basso Ricci. Indisponibili: Chiriches, Ferrari, Acella, Okereke. Squalificati: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic; Hojlund, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Okoli, Demiral, Maehle, Soppy, Boga, Lookman, Muriel. Indisponibili: Hateboer, Koopmeiners, Djimsiti, Vorlicky. Squalificati: -.

Arbitro: Marinelli della sezione di Tivoli

Assistenti: Scatragli-Laudato

IV uomo: Miele G.

Var: Nasca

Avar: Longo S.

Guarda la Serie A TIM è solo su DAZN. Attiva Ora