De Laurentiis e Cardinale, Gemelli Diversi

Due modelli differenti, per raggiungere lo stesso scopo. Familiare (e italiano) quello del Napoli, nel solco della solida tradizione del calcio tricolore. Aziendale (e straniero) quello del Milan, sulle orme di quanto avviato decenni fa dalla Premier League. Più cuore per il primo e più core business per il secondo, a vederli da fuori, ma sarebbe un errore. Entrambi in grado di primeggiare, comunque. Con il Napoli che si appresta a succedere al Milan, andando così a richiudere il cerchio dei successi delle grandi famiglie, che l’Inter cinese prima e i rossoneri statunitensi poi avevano interrotto, stoppando la serie di nove scudetti consecutivi della Juventus agnelliana.

Andando ad analizzare l’attività dei due club, protagonisti domani nel match destinato a siglare il passaggio di consegne (e antipasto sostanzioso alla doppia sfida di Champions), si vede però come, oltre alle tante differenze, i punti in comune siano comunque significativi. Come le attività extracalcio, per esempio, entrambe legate al mondo dell’entertainment (usiamolo ancora, prima che passi la proposta di legge di Fratelli d’Italia...). Più classica quello di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Nel 1975, insieme con il padre Luigi, storico produttore cinematografico, ha creato la Filmauro, casa di produzione di film che hanno segnato la storia del cinema italiano. Più innovativa quella di Gerry Cardinale, proprietario del fondo RedBird che ha rilevato il Milan a maggio 2022. Con Redbird IMI, nata a dicembre, si dedica alla realizzazione di contenuti multimediali, di intrattenimento e sportivi, con grande attenzione allo streaming. Entrambi hanno poi portato nel calcio una grande attenzione ai bilanci. Un’attenzione obbligata, visto che ADL ha rilevato (settembre 2004, con ripartenza dalla C) il Napoli fallito e Cardinale è succeduto al gruppo Elliott in una realtà in ripresa dopo il profondo rosso vissuto con Yonghong Li. Attenzione ai bilanci che significa anche scelte ben precise di fronte a scadenze di contratto di giocatori simbolo, con stipendi non più gestibili: Lorenzo Insigne e Gigio Donnarumma i due nomi che vengono in mente. Quindi il modello di mercato, affidato maggiormente alla rete di osservatori che a rapporti preferenziali con gli agenti, con Cristiano Giuntoli (a Napoli) e la coppia Maldini-Massara (a Milano) a tirare le fila. Risultati eccellenti, due nomi anche qui: Khvicha Kvaratskhelia e Mike Maignan.

Differenze che, invece, emergono nelle strategie. Quella di De Laurentiis ha visto il brand calcio assumere sempre maggiore rilevanza dal punto di vista imprenditoriale, andando a surclassare la stessa Filmauro. Pallone che vede la famiglia direttamente impegnata (e stipendiata) nel club, oltre al presidente: la moglie Jaqueline Baudit e il figlio Edoardo sono i vice, mentre l’altro figlio Luigi è diventato presidente del Bari quando lì si è ripetuta - nel 2018 - la vicenda Napoli, con il club rilevato dal fallimento. Oggi le due squadre portano alla stadio quasi 70.000 persone (44.000 il Napoli e 25.000 il Bari), come Inter e Milan. Differente la filosofia di Cardinale, in cui «la partnership è al centro della filosofia di investimento». Così RedBird, nata nel 2014, vede una presenza all’85% nel Tolosa (Ligue1) e al 10% nella società che controlla la maggioranza del Liverpool (Premier League). E, andando oltre il calcio, ecco negli Stati Uniti le partecipazioni nel baseball (Boston Red Socks), nell’hockey su ghiaccio (Pittsburg Penguins) e, in India, il controllo di Dream Sport, piattaforma sportiva specializzata in cricket. Nello stesso Milan, poi, il 21 gennaio è entrato del Consiglio di amministrazione Randy Levine, presidente dei New York Yankees, altra storica società statunitense di baseball. Solo calcio da una parte e “polisportiva” dall’altra, accomunate dalla capacità di vincere. E in cui gli uomini e le idee, alla fine, fanno sempre la differenza, al di là del modello scelto.

