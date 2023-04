Serie A in campo oltre l'autismo: l'iniziativa dell'Assoallenatori

"Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU". In un comunicato pubblicato sul sito del Ministero della Salute si legge come "la data richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone afflitte da disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD), ovvero da un insieme eterogeneo di sintomi dell’età del neurosviluppo caratterizzati da disagio nell’interazione sociale e nella comunicazione. L’autismo può manifestarsi in modo differente da persona a persona, conseguentemente i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo. Per questo è fondamentale progettare interventi individualizzati e calibrati su bisogni specifici. In questo quadro l’attività sportiva riveste un ruolo terapeutico straordinario per i tanti giovani coinvolti. Anche per questo Aiac Onlus e Lega Calcio di Serie A, in questo week end saranno impegnate a sensibilizzare le migliaia di tifosi presenti allo stadio o davanti alle tv, mandando un messaggio di speranza. Per l’Assoallenatori sono scesi in campo Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Stefano Pioli e Luciano Spalletti. I loro appello vale il futuro di tanti bambini", conclude la nota.