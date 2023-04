Diretta Napoli-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Napoli e Milan si affrontano allo stadio Maradona per il 28° turno del campionato di Serie A. Gli azzurri vengono dalla vittoria sul campo del Torino e sono primi in classifica con il miglior attacco e la difesa meno battuta del torneo mentre i rossoneri hanno rimediato appena un punto nelle ultime tre giornate e condividono il quarto posto con l'Atalanta a quota 48. "E' una partita da tripla che vale il doppio: da ora in avanti per noi i risultati valgono tutti il doppio ed è da tripla perchè il Milan è una squadra fortissima che ha vinto il campionato l'anno scorso, ha buttato fuori il Tottenham dalla Champions, ha fatto partire Kessie ma ha preso 5 o 6 calciatori per rinforzare una rosa che era campione d'Italia. Sappiamo benissimo quale forza avremo davanti a noi'' ha detto Luciano Spalletti alla vigilia del match.